Cidades Carro invade muro de casa após se envolver em acidente no Parque Amazônia, em Goiânia Motorista do outro veículo trabalha para Uber e, segundo Guarda Civil Metropolitana, não respeitou sinal de pare

Na manhã desta terça-feira (11) um carro invadiu o muro de uma residência logo após se envolver em um acidente no cruzamento da Alameda Imbé com a Rua Jaçanã, no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o outro veículo não respeitou o sinal de pare e bateu no carro que seguia pela Alameda Imbé. De acordo com a condutora do Hon...