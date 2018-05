Cidades Carro com 1 tonelada de drogas é apreendido na Vila Aurora, em Goiânia Uma pistola e um equipamento, utilizado para aumentar a quantidade de munições, também foram encontrados no veículo

Atualizada em 9h35. Um carro com mais de uma tonelada de drogas foi apreendido, na madrugada desta sexta-feira (18), pela Guarda Civil Metropolitana na Vila Aurora, em Goiânia. A GCM informou que uma pistola e um equipamento que aumenta a quantidade de munições da arma também foram encontrados. O veículo possui registro de roubo e estava com as placas clonadas. ...