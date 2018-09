Cidades Carro capota na BR-153, em Aparecida de Goiânia O motorista do veículo não tem CNH e se recusou a fazer o teste do bafômetro

Um carro capotou, na tarde deste domingo (16), no km 519 da BR-153, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor informou que perdeu controle do veículo após um dos pneus do carro estourar. Ainda segundo a PRF, o motorista não tem CNH e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Além do condutor, outras duas pessoas estavam no car...