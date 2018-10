Cidades Carro capota e uma pessoa morre na BR-153, em Anápolis Três passageiros estavam no veículo. Vítima que morreu ainda não foi identificada

Um carro capotou na tarde desta sexta-feira (5), no KM 439 da BR-153, em Anápolis, Centro do Estado. O acidente aconteceu nas proximidades do Clube Lírios do Campo. De acordo com informações preliminares dadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia três passageiros no veículo, um deles morreu no local e ainda não foi identificado. A assessoria de imprensa do Cor...