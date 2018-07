Cidades Carro capota e pega fogo na BR-153, em Abadiânia Duas pessoas estavam no veículo e não se feriram com gravidade. Ainda não é possível saber as causas do incidente

Um carro pegou fogo por volta das 7h30 desse domingo (8) após capotar na BR-153 em Abadiânia (90km de Goiânia), Entorno do Distrito Federal. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas estavam no veículo e tiveram apenas ferimentos leves. Equipes da PRF e da Concessionária da rodovia estão no local. Ainda não é possív...