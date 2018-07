Cidades Carro capota e pega fogo na Avenida T-63, em Goiânia Segundo a Polícia Militar, o motorista, um homem não identificado, relatou ter se assustado com uma faísca que teria saído do veículo e perdido o controle da direção

Atualizado às 19h43 Um carro pegou fogo, na noite terça-feira (17), após bater na proteção de uma ponte na Avenida T-63, no Jardim América, Região Sul da capital, e capotar. Segundo a Polícia Militar, o motorista, um homem não identificado, relatou ter se assustado com uma faísca que teria saído do veículo e perdido o controle da direção. No carro, estava um cas...