Cidades Carro capota e invade residência no Parque das Laranjeiras, em Goiânia Dentro do veículo havia latas de cerveja e santinhos de candidatos políticos

Um carro capotou, na manhã desta segunda-feira (8) e derrubou o muro de uma residência no Parque das Laranjeiras, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, por volta de 6h25. De acordo com os Bombeiros, o condutor do veículo, que não foi identificado, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado a uma unidade de saúde. Dentro do veícul...