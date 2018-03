Carro cai em rio e três pessoas morrem em Goiás

Três pessoas morreram na noite de sábado (3) num acidente automobilístico na GO-473, entre Vila Propício e Pirenópolis. O condutor de um Gol branco, Valdemir Fernandes da Silva, de 51 anos, perdeu o controle da direção do veículo na ponte sobre o Rio dos Patos caindo no manancial. Depois de bater no barranco, o carro ficou parcialmente submerso, com as rodas para cima.

O acidente provocou a morte de Valdemir, do seu irmão gêmeo Valmir Fernandes da Silva, e de uma criança de 5 anos, Luiz Fernando Fernandes. Uma quarta ocupante do veículo, a mulher de Valdemir, Adriana Rodrigues da Silva, de 34 anos, conseguiu sair do carro. Desnorteada, ela passou a noite na rodovia pedindo ajuda, mas somente no domingo de manhã recebeu apoio de pessoas que passavam pelo local. Ela recebeu socorro médico na Unidade de Pronto Atendimento de Goianésia e liberada em seguida.

As vítimas fatais não conseguiram sair do veículo. O Corpo de Bombeiros levou mais de três horas para retirar os corpos que ficaram presos nas ferragens. Testemunhas contaram que o grupo passou o dia ingerindo bebida alcoólica na cidade de Vila Propício antes de pegar a estrada.