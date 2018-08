Cidades Carro bate contra poste e motorista fica ferido em Goiânia Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira

Um carro bateu contra um poste no início da manhã desta sexta-feira (24), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Jardim Diamantina, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista sofreu várias escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A corporação disse que com o impacto o veíc...