Carro é atingido por árvore derrubada pela chuva, em Goiânia O acidente aconteceu na esquina da Rua 1 com a Rua 8, próximo ao Bosque dos Buritis

Um carro foi atingido por uma árvore que caiu em decorrência da chuva na tarde desta terça-feira (9) no Setor Oeste, em Goiânia. O acidente aconteceu na esquina da Rua 1 com a Rua 8, próximo ao Bosque dos Buritis. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém no veículo, um VW Polo, e não houve feridos. Os agentes cortaram e removeram a árvore de cima do carro....