Cidades Carretas colidem e pegam fogo em Rio Verde As chamas se alastraram pela vegetação seca e atingiu outra carreta envolvida no acidente

Três carretas se envolveram em um acidente na noite desta quinta-feira (2), na BR-060, no km 404, em Rio Verde, na região Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três veículos seguiam sentido Jataí – Rio Verde e colidiram. Um deles saiu da pista e foi parar no mato, onde começou a pegar fogo. As chamas se alastraram pela vegetação seca e atingiu outra carreta e...