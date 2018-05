Cidades Carretas apreendidas em Mineiros levaram cerca de R$ 6 milhões em cigarros contrabandeados Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mercadoria foi contrabandeada do Paraguai

Duas carretas carregadas com cigarros avaliados em cerca de R$ 6 milhões foram apreendidas, na noite desta quinta-feira (17), na BR-364, em Mineiros, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria, cerca de 2.500 caixas, foi contrabandeada do Paraguai. O primeiro veículo apreendido foi uma Carreta Volvo, o motorista de 28 anos c...