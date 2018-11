Cidades Carreta tomba na BR-060, em Rio Verde, e motorista é preso por embriaguez; veja vídeo O condutor confessou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que, enquanto o veículo estava sendo carregado, ele aproveitou para ingerir bebida alcoólica

Um motorista de 46 anos, foi preso por embriaguez ao volante no final da noite de segunda-feira (5) na BR-060, após envolver-se em um acidente. O detido conduzia uma carreta que transportava cana-de-açúcar de Rio Verde, Região Sul de Goiás, com destino a uma usina sucroalcooleira em Jataí, a 320 km de Goiânia. Ele teria perdido o controle do veículo que acabou tombando n...