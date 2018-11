Cidades Carreta tomba e interdita parcialmente trânsito na BR-060, em Terezópolis Veículo transportava cimento; carga se espalhou pela via

Na manhã desta segunda-feira (12), um trecho da BR-060, em Terezópolis, na região metropolitana da capital, está parcialmente interditado no sentido Goiânia. O motivo é uma Carreta Bitrem, carregada com cimento, que tombou na pista. A carga se espalhou pela via. Apesar do incidente ninguém se feriu e o trânsito segue tranquilo no local. Ainda não há previsão de qua...