Cidades Carreta que transportava carne bovina pega fogo em Hidrolândia Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência na BR-153

Uma carreta carregada com carne bovina pegou fogo na tarde desta quarta-feira (5), na BR-153, na zona rural de Hidrolândia, região metropolitana da capital. O fogo se concentrou na carga, o que permitiu que o motorista tivesse tempo para desengatar o cavalo mecânico da carroceria. Foram necessárias duas viaturas do Corpo de Bombeiros para conter as chamas. Apesar...