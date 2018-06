Cidades Carreta que transbordava gado tomba e animais morrem na BR-060 O acidente ocorreu no início da tarde deste sábado (16) no município de Cezarina

Um caminhão, que transportava gados, tombou no início da tarde deste sábado (16), na BR-060, no quilômetro 227 da rodovia federal, próximo ao município de Cezarina. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, vários animais morreram e outros ficaram feridos. Já o condutor não se feriu. A viatura policial segue no caminho para atender a ocorrê...