Carreta pega fogo na GO-330 próximo a Urutaí

Uma carreta pegou fogo na manhã deste sábado (3) na rodovia GO-330, Km 119, próximo a Urutaí, região sul de Goiás. O Corpo de Bombeiros de Ipameri foi acionado para combater o incêndio.

De acordo com os militares, a carreta transportava soja e estaria muito pesada, o que forçou as lonas de freio causando um princípio de incêndio. O motorista tentou combater as chamas até a chegada da equipe.

Foram utilizados aproximadamente dois mil litros de água, evitando com que o veículo fosse consumido pelo fogo. Ninguém ficou ferido.