Vida Urbana Carreta invade via exclusiva do Eixo Anhanguera e atinge plataforma, em Goiânia Atendimento foi temporariamente suspenso, mas voltou a ocorrer na noite desta terça-feira (5), após veículo ser retirado do local

Uma carreta invadiu uma pista exclusiva para ônibus e atingiu uma plataforma de uma estação do Eixo Anhanguera, no Setor Jardim Novo Mundo, na Região Leste de Goiânia, na tarde desta terça-feira (5). Com o acidente, o atendimento foi suspenso temporariamente no local. No início desta noite, contudo, o veículo de grande porte foi retirado e o funcionamento foi restabelecido, s...