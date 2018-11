Cidades Carreta com cigarros contrabandeados avaliados em cerca de R$ 2 mi é apreendida em Anápolis Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 51 anos informou que o veículo transportava uma mudança

Uma carreta carregada com 800 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida, no início da noite deste domingo (18), na BR-060, em Anápolis, a 48 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem o motorista, de 51 anos, disse que saiu do Paraná e tinha como destino Brasília. A carga está avaliada em cerca de R$ 2...