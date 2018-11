Cidades Carreta com carga de cachaça tomba na BR-153, próximo ao Ceasa Houve um princípio de saque, que foi interrompido com a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Uma carreta que carregava cachaça tombou na manhã de hoje (18), no km 491 da BR-153, próximo à CEASA, em Goiânia. Houve um princípio de saque, que foi interrompido com a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente teria ocorrido porque o motorista da carreta tentou evitar bater com outro veículo que entrou inesperadamente na pista. O outro envolvido, que ai...