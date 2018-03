Carreta com óleo vegetal pega fogo na BR-153, em Uruaçu

Uma carreta tanque carregada com 40 mil litros de óleo vegetal pegou fogo nesta sexta-feira (9) no km 210, da rodovia BR-153, próximo a Uruaçu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou rapidamente ao local, o que ajudou a evitar que o fogo se propagasse para o tanque, o que poderia ocasionar ruptura e contaminação do meio ambiente.

O motorista informou à equipe que houve superaquecimento nos freios e as chamas tiveram início nas rodas traseiras. Dessa forma ele conseguiu desengatar o cavalo mecânico e escapar sem ferimentos.