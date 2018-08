Cidades Carreta carregada de eletroeletrônicos pega fogo na BR-153, no município de Jaranápolis Pista ficou totalmente interditada durante os trabalhos de combate ao fogo e retirada do veículo

Uma carreta que estava carregada com aparelhos eletroeletrônicos pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (6), no KM 396 da BR-153, na zona urbana do município de Jaranápolis. A carreta partiu do estado de São Paulo e tinha como destino o estado do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista relatou que o fogo começou nos pneus traseiros do veí...