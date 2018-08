Cidades Carreta carregada com milho pega fogo em Goiânia Devido ao incêndio a via no sentido GO-080 está parcialmente interditada

Uma carreta carregada com aproximadamente de 25 toneladas de milho pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (15), na avenidas Vera Cruz com a Nazareth, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Por causa disso a via está parcialmente interditada no sentido GO-080. O motorista não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros disse que o fogo começou por volta das 3 horas. Duas viatur...