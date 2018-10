Cidades Carreta é apreendida com mais de uma tonelada de maconha na BR-060, entre Rio Verde e Jataí De acordo com a polícia, a droga teria como destino a cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo

Uma carreta foi apreendida com mais de uma tonelada de maconha, na tarde desta segunda-feira (29), na BR-060, entre Rio Verde e Jataí, Sudoeste do Estado. A droga foi encontrada na cabine e na carroceria do veículo. De acordo com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PM), a abordagem ocorreu após uma denúncia anônima. A droga teria ...