Vida Urbana Carrefour anuncia programa de adoção e castração de animais após morte de cachorro Rede de supermercados também anunciou 'treinamento e sensibilização' dos funcionários de todas as unidades do País

Após 20 dias da morte do cão Manchinha, no Carrefour de Osasco, a rede de Supermercados anunciou nesta quinta-feira, 20, uma série de iniciativas para amparar e reduzir o número de animais abandonados. Segundo a marca, serão feitas ações internas e externas. "Tão importante quanto saber reconhecer é saber melhorar", começa o anúncio do Carrefour. Entre ...