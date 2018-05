Cidades Carne pode começar a faltar se continuar paralisação, admite Blairo Maggi Representantes do setor admitem também aumento de cerca de 30% no preço dos produtos

Após reunir-se na tarde de hoje (29), em São Paulo, com produtores de proteína animal, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse que a continuidade da paralisação dos caminhoneiros pode significar falta de carne nas prateleiras dos açougues e supermercados. Representantes do setor admitem também aumento de cerca de 30% no p...