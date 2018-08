Cidades Carga de cigarros avaliada em R$ 4 milhões é apreendida em Itumbiara Responsável pela carga se assustou com presença de policiais rodoviários federais e fugiu pela mata, perto de onde caminhão estava estacionado

O condutor do caminhão que carregava uma carga de cigarros contrabandeados avaliada e mais de R$ 4 milhões está sendo procurado. Ele estava com o caminhão estacionado em um posto de combustíveis às margens da BR-452 na manhã desse domingo, perto de Itumbiara, quando se assustou com a presença de policiais rodoviários federais e fugiu pela mata. De acordo com inform...