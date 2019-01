Vida Urbana Carga de cigarros é apreendida em Goiás Mercadoria saiu do Paraguai e dois homens foram presos

Genézio Arantes, de 47 anos, e Jony Wilson Fernandes Moreira, de 32 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (25), na divisa de Goiás com Minas Gerais. A dupla transportava uma carga com 800 caixas de cigarros contrabandeados, avaliada em R$ 2 milhões. De acordo com informações do Comando de Operações e Divisas (COD) cerca de 410 mil maços de cigarros saíram d...