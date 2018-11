Cidades Carga de cigarro contrabandeada e avaliada em R$ 22 mil é apreendida em Goiás Mercadoria saiu do Paraguai; dois homens foram presos

Dois homens de 25 e 34 anos foram presos com uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, no início da noite desta segunda-feira (20), na BR-060, em Anápolis, na região Central do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais encontraram o carregamento, avaliado em 22 mil reais, durante uma fiscalização de rotina. As caixas de cigarr...