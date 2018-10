Cidades Carga avaliada em R$ 400 mil de cocaína e anfetaminas é apreendida na GO-040, em Aparecida Dupla que transportava os entorpecentes foi detida após denúncia

Paulo Henrique Divino de Souza e José Humberto Galvão foram presos em flagrante, na madrugada deste sábado (27), na GO-040, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, com 80 pacotes de cocaína e anfetaminas dentro de um veículo. De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), a dupla foi detida após denúncia fornec...