Cidades Captação é reduzida no Rio Meia Ponte, em Goiânia Duas semanas após verificação de vazão abaixo dos 6 mil litros por segundo no manancial, Secima divulga portaria que inicia ações decididas por Comitê da Bacia

Desde esta sexta-feira (6), os 20 outorgados que captam água diretamente do Rio Meia Ponte à montante do ponto de captação em Goiânia da Saneago, que é a empresa que retira o maior volume do manancial, têm de reduzir em 50% a retirada para o uso na produção. A decisão já era esperada desde o início da semana, depois que a medição feita pela empresa estatal responsável pel...