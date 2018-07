Cidades Capotamento na GO-330, em Ipameri (GO), deixa uma pessoa ferida Condutor teve fratura no fêmur esquerdo

Um veículo capotou na noite da última sexta-feira (6), no Km 123 da GO-330, em Ipameri (GO) e deixou uma pessoa ferida. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 21 horas e, quando chegou ao local, encontrou o carro com as quatro rodas para cima. O condutor estava preso entre o painel e o teto do carro e os bombeiros precisaram utilizar um expansor para elevar o...