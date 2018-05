Cidades Capotamento na BR-060 deixa dois mortos e três feridos PRF informou que as vítimas são maranhenses e trabalhavam em uma indústria de Rio Verde

Dois homens morreram e outros três ficaram feridos na noite deste sábado (12), após o veículo em que eles estavam bater em uma banda de pneu abandonada no km 326 da BR-060, em Acreúna. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um GM Prisma, que seguia de Goiânia para Rio Verde, quando o motorista de 25 anos colidiu com a banda de pne...