Capotamento mata um e deixa outro ferido na GO-020, em Goiás

Um capotamento, no final da madrugada desta quarta-feira (8), matou um e deixou outro ferido na GO-020, no trevo de Bela Vista de Goiás, no sentido Piracanjuba, em Goiás. Uma das vítimas foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e auxiliaram no resgat...