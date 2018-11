Cidades Capotamento mata um e deixa dois feridos no Jardim Ipiranga, em Aparecida de Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu na manhã desta quinta-feira (29) após o carro, em que ela estava capotar, na Avenida Dona Nequita, no Jardim Ipiranga, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa entre as ferragens e outras duas ficaram feridas. No entanto, a corporação não soube informar se elas também estavam no veículo. De acordo...