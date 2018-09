Cidades Capotamento mata carona e deixa motorista ferido em Goiás A causa do acidente ainda não foi identificada

Um capotamento na noite deste domingo (2), matou um homem e deixou outro ferido no km 36, da GO-346, próximo a Formosa, na região Leste do Estado. Com o impacto do acidente o carona não resistiu e morreu no local. A causa do acidente não identificada. O motorista do veículo foi levado pelo Corpo de Bombeiros, consciente e com ferimentos leves, ao Hospital Munici...