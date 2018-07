Cidades Capotamento em rodovia deixa adulto e criança em estado grave, em Palmeiras de Goiás De acordo com o Corpo de Bombeiros, menino de 6 anos está sendo transferido para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital, em um helicóptero da corporação

Um capotamento ocorrido na BR-060, em Palmeiras de Goiás, na Região Oeste do Estado, deixou um adulto e uma criança gravemente feridos, nesta segunda-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 12h30, no KMm 245 da rodovia, e as vítimas já foram retiradas do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes do car...