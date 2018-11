Cidades Capivara é resgatada em Aparecida de Goiânia Corpo de bombeiros foi acionado para recolher o animal, que após triagem, foi solto em uma reserva natural da região

Uma capivara foi resgatada na manhã desta terça-feira (20), no bairro Conjunto Liberdade, em Aparecida de Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado por moradores que localizaram o animal andando em ruas do setor. De acordo com o CBM, como não foi constatado nenhum ferimento no bicho, ele foi solto em uma reserva natural. (Francyelle Nunes é e...