Cidades Cantor sertanejo preso em operação contra fraude bancária usava dinheiro para financiar clipes Ao todo, 237 pessoas estão envolvidas no esquema fraudulento

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre nesta segunda-feira (17), 45 mandados de prisão contra acusados de integrar uma quadrilha nacional especializada em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro. Entre os presos, está o cantor sertanejo Rick Ribeiro. De acordo com o jornal Extra, o cantor é acusado de ser um dos hackers do grupo e usaria o dinheiro das fraudes para financiar seus clipes....