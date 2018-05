Cidades Cantor Eduardo Costa é investigado por estelionato em Minas Gerais Sertanejo teria negociado imóvel na cidade de Capitólio cujo terreno é alvo de desapropriação da União

Uma fraude milionária envolvendo o cantor Eduardo Costa está sendo investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais. De acordo com o portal R7, o sertanejo teria trocado uma casa na região de Capitólio, no sul de Minas, por outra no Lago da Pampulha, em Belo Horizonte. No entanto, os novos donos do imóvel se sentiram lesados, uma vez que o terreno, situado às margen...