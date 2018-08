Cidades Cantor de forró bate em ex na frente do filho após ser questionado sobre pensão atrasada Pai de três filhos, o vocalista afirma ser contra o aborto em seu perfil oficial do Instagram

Nessa segunda-feira (20), câmeras de segurança flagraram o momento em que o cantor Luciano dos Santos agrediu a ex-mulher na frente do filho de 6 anos. O agressor é vocalista da banda nordestina Brilhantes do Forró, famosa no Rio Grande do Norte. A vítima é Ana Augusta Josuá, de 24 anos, ela procurou a polícia para denunciar o caso. A mulher disse que levou ...