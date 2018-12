Cidades Cantata de Natal marca inauguração de luzes na Praça Tamandaré, em Goiânia Além do tradicional túnel de luzes instalado sobre a Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, decoração terá a Vila do Papai Noel, parque de diversões e trenzinho, diz Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia realiza, na noite desta quinta-feira (6), a inauguração da iluminação de Natal da Praça Tamandaré, no Setor Oeste, endereço tradicional das festividades de fim de ano na capital. Na decoração do local, haverá o já conhecido túnel de luzes sobre a Avenida Assis Chateaubriand, a Vila do Papai Noel, parque de diversões e trenzinho. A cerimônia ocorrerá à...