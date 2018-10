Cidades Candidatura do Brasil para sediar conferência sobre mudanças climáticas em 2019 é confirmada COP-25 está empenhada em concluir a regulamentação do Acordo de Paris, que trata da redução da emissão dióxido de carbono a partir de 2020

A presidência de turno do Grupo de Países Latino-Americanos e Caribenhos (GRULAC), ocupada por Barbados, comunicou na última sexta-feira (5) ao secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) a candidatura do Brasil a sede da 25ª Sessão da Conferência das Partes da UNFCCC (COP-25), a ser realizada de 11 a 22 de novembro de 2019. Em função...