Cidades Candidatos comentam dificuldades enfrentadas na primeira etapa do Enem 2018 em Goiânia Estudantes que fizeram o primeiro dia de prova na capital goiana relatam de dúvidas na redação à quantidade de conteúdo do exame

Acabou há uma hora a prova mais importante para os estudantes que buscam uma vaga nas universidades brasileiras. No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos que fizeram a prova em Goiânia contaram para a reportagem quais foram suas maiores dificuldades. A estudante de escola particular Laura Mulser, de 17 anos, diz que se assustou com o ...