Cidades Canadá emite recorde de vistos de residência para brasileiros Consulado-Geral no Brasil aprovou 2.800 documentos de permanência entre janeiro e agosto deste ano

A terra do futebol exporta cada vez mais gente para a do hóquei. Levantamento feito pelo Estado, com base nos dados do Consulado-Geral do Canadá no Brasil, mostram que nos últimos quatro anos houve um aumento exponencial de vistos de residência permanente concedidos pelo governo canadense a cidadãos brasileiros, chegando a um volume recorde em 2018. Em 2015, 1.750...