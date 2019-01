Vida Urbana Campanha para ajudar vítimas da tragédia de Brumadinho é suspensa O Corpo de Bombeiros de Goiás e a Defesa Civil Estadual também se manifestaram e agradeceram ao povo goiano pelo empenho e solidariedade

Em nota, o governo de Minas Gerais agradeceu a solidariedade do povo com as vítimas pelo rompimento da Barragem da Mineradora Vele em Brumadinho e informou que os donativos arrecadados até o momento são suficientes, não sendo necessário o envio de mais materiais para o socorrimento humanitário. O Corpo de Bombeiros de Goiás e a Defesa Civil Estadual também se man...