Vida Urbana Campanha Natal sem Fome distribui 200 toneladas em cestas básicas Projeto precisou ser retomado após 10 anos em razão do aumento no número de pessoas que vivem na extrema pobreza

Cerca de um milhão de pessoas serão beneficiadas pela campanha Natal sem Fome deste ano, que já arrecadou 200 toneladas de alimentos. O projeto, que esteve suspenso por 10 anos, precisou ser retomado no último ano em razão do aumento no número de pessoas que vivem na extrema pobreza, totalizando 24,8 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)...