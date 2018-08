Cidades Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo termina nesta sexta-feira (31) Municípios que ainda não atingiram cobertura vacinal de 95% foram orientados a abrir os postos de saúde no sábado (1º)

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo termina hoje (31) em todo o país. Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber a dose, independentemente de sua situação vacinal. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 3 milhões de crianças ainda precisam ser imunizadas. Municípios que ainda n...