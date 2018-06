Cidades Campanha Nacional de vacinação contra a gripe termina hoje País contabiliza 44 mortes de crianças menores de 5 anos, dobro dos registrados em 2017

A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira (22) em todo o país. Dados do Ministério da Saúde apontam que 45,8 milhões de um total de 54,4 milhões receberam a dose. O principal alerta é entre crianças – o país já contabiliza 44 mortes de menores de 5 anos por complicações relacionadas à gripe. O número é mais que o dobro do registrado no mes...