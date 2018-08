Cidades Campanha em Anápolis incentiva adoção de idosos no Dia dos Pais Delegado utiliza redes sociais para mobilizar pessoas para dar atenção a público carente

“Idosos têm carência de atenção. Não pedimos nada para suas famílias, somente isso”. A afirmação é de Patrícia Cristina de Oliveira Gomes, diretora do Abrigo Monte Sinai, em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. A constatação levous o titular da Delegacia do Idoso, da Polícia Civil, no município, Manoel Vanderic, a mobilizar a comunidade local no sentido de abrir os olh...